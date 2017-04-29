В Орле русские любители «Запорожцев» открыли сезон. Фоторепортаж

29 апреля в Орле собрались фанаты автомобилей ЗАЗ из разных уголков страны.

Открытие сезона состоялось на площадке перед летней сценой ТМК «Гринн». На него собрались около 30 владельцев «Запорожцев» из разных городов России. К точке сбора некоторые из них ехали организованной группой, остальные доезжали позже. Самая дальняя машина прибыла в Орел из Уфы. Были представители из Серпухова, Москвы, Владимирской и Калужской областей, Тулы и, естественно, орловские любители ЗАЗа.

По словам руководителя орловского отделения Всероссийского клуба любителей автомобилей «Запорожец» Николая Гришина, такой уровень мероприятия получился впервые. Подготовка к нему заняла два месяца. Николай рассказал, что его любовь к автомобилям украинского производства тянется из детства.

— «Запорожец» — это хобби, которое со мной всю сознательную жизнь. У дедушки был ЗАЗ-968, я искал такую модель и в итоге нашел. Благодаря интернету познакомился с ребятами из других регионов, — рассказывает организатор. — Мы проводим такие мероприятия, чтобы показать, что машины еще есть, «бегают», эксплуатируются — правда, не в повседневном режиме, что есть большое количество увлеченных людей.

«Запорожцеводы» есть и в Германии. Орловские автолюбители знакомы с ними, несколько раз были друг у друга в гостях. «Эти 12 человек — в основном бывшие русские», — пояснил Николай Гришин. Также свои клубы есть и в Казахстане, и, естественно, на Украине.

Только вдумайтесь: самой возрастной машине, которая присутствовала на слёте, 55 лет! Естественно, владельцы испытывают сложности с обслуживанием автомобилей. Но они их не страшат.

— Чтобы найти детали, я каждую весну клею объявления по гаражам, мониторю сайты, — рассказал Николай. — У кого-то была машина, остались запчасти. Обмениваемся, пересылаем. Большой запас из Запорожья, где выпускали. Там у нас тоже друзья есть. Если что-то не можем найти, присылаем оттуда. У меня 4 машины ездовых и 3 на запчасти, есть откуда что-то снять.

Рядом с «Запорожцами» собрались любители других советских автомобилей. Их «железные кони» выглядели ничуть не хуже ЗАЗов. Также активисты устроили выставку советских игрушек и предметов быта. В ходе мероприятия была рассказана история автомобилей запорожского завода, а жители Орла проявляли недюжинный интерес к машинам, фотографировались и рассматривали.