Как отметить Первомай в Орле

Парки города запланировали большую праздничную программу.

В Орле в праздничный день 1 мая пройдет множество мероприятий, в которых орловцы смогут принять участие. В частности, Городской парк культуры и отдыха составил программу на весь день. С 11 до 17 часов перед колоннадой парка будет организована выставка-ярмарка картин и декоративного творчества. В 12 часов там же начнется флешмоб, который сменит викторина «История Орловского края».

На детской площадке аттракционов в полдень начнется праздничная программа для детей, на аллее парка — ярмарка воздушных шаров. С 12 часов на летней сцене будут выступать творческие коллективы Орла, а вечером там откроется «Первомайская танцплощадка».

В Детском парке в 12:00 на площадке перед административным зданием начнется детская игровая программа «Здравствуй, лето!», а на летней эстраде пройдет концерт. В 12:30 состоится конкурс рисунка на асфальте, а в 13:00 — мастер-класс по оригами.