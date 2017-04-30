Роспотребнадзор рассказал, сколько хлеба ежегодно съедают орловцы

В ведомстве подвели итоги контроля за реализацией хлебобулочных изделий.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора Орловской области, в структуре энергетической ценности суточного рациона орловцев хлеб и хлебобулочные изделия составляют 30 процентов. В среднем за год каждый житель области потребляет 70,8 кг этих изделий.

— Согласно рекомендациям, нормы потребления хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий в пересчете на муку, крупы и бобовые составляют 96 кг в год на человека, — пояснили в Роспотребнадзоре, — в том числе пшеничной муки, обогащенной микронутриентами — 30-40 кг в год на человека.

Кстати, в течение 2016 года и первого квартала 2017 года в регионе проведено 242 плановых и внеплановых проверок. В пробах хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий не было обнаружено ГМО и радиоактивных веществ. Однако 230 кг некачественной хлебобулочной и мукомольно-крупяной продукции все-таки было забраковано.