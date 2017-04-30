В Орле открыли памятник путешественникам

Церемония состоялась вчера на территории ТМК «Гринн».

29 апреля в Орле прошло торжественное открытие скульптурной композиции «Русским путешественникам посвящается…Колесо истории» в рамках фестиваля «Русский путешественник». На церемонии присутствовали гости фестиваля, потомки известных исследователей и путешественников, а также власти города и области. Идея памятника принадлежит гендиректору «Гринна» Николаю Грешилову, а воплотил её в жизнь скульптор Юрий Киреев.

— Памятник «Русским путешественникам посвящается…Колесо истории» выражает преемственность поколений россиян в познании неизведанных уголков Земли и Вселенной: на поверхности земного шара три путешественника разных эпох российской истории передают стоящему перед ними мальчику — будущему путешественнику — символические достижения своего времени. Представитель первооткрывателей и собирателей земель нашей страны протягивает руку со свернутой картой России. Первый космонавт передает звезду, приглашая путешествовать к далеким планетам. Современный путешественник вручает мальчику «Колесо истории» как знак традиций высших достижений русских путешественников, прославивших нашу страну на весь мир, — сообщает пресс-служба обладминистрации.

Помимо памятника путешественникам, скульптурный ансамбль включает в себя знак «Нулевая верста» и Международную «Аллею славы» путешественников с закладкой 44 мемориальных звезд-комплексов.



