Орловские сироты смогут получать жилье в новостройках

Депутаты одобрили поправки в закон о жилье для детей-сирот.

Как уже рассказывал «ОрелГрад», правительство Орловской области внесло на рассмотрение в облсовет проект поправок в региональный закон о дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот. Депутаты утвердили его сразу в двух чтениях.

— Проведенный анализ рынка жилищного строительства показал, что имеющиеся в настоящее время предложения не позволяют освоить в полном объеме предусмотренные областным бюджетом финансовые средства, — пояснил руководитель департамента строительства Орловской области Денис Блохин. – По закону мы можем предоставить квартиру площадью от 28 до 33 квадратных метров. Если подходящего жилья нет, то разрешается уменьшить заявленную площадь не более чем на пять или увеличить ее не более чем на семь квадратных метров.

То есть максимально возможная площадь – это 40 кв. м. По мнению Дениса Блохина, найти такие квартиры становится все труднее, а в новостройках их уже нет. Никто больше не строит квартиры площадью менее 45 кв. м. Поэтому в закон были внесены поправки. Парламентарии увеличили предельный норматив с 40 до 45 кв. м.

— Правительством Орловской области с Министерством образования и науки РФ в 2017 году заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, — говорит Денис Блохин. — Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение данных расходных обязательств составит 40,9 млн рублей.