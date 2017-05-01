В Орле прошли первомайские митинги

1 мая орловцы вышли на митинги в честь Международного дня солидарности трудящихся. На площади Ленина собрались около 4 тысяч человек, сообщили в пресс-службе областной администрации со ссылкой на данные полиции. Туда пришли в основном трудовые коллективы, учащиеся, представители общественности, единороссы и власти. По итогам митинга была принята резолюция.

— В ней митингующие заявили о необходимости принятия более решительных мер по укреплению экономики, преодолению существующих проблем, улучшению жизни граждан. Профсоюзы отметили необходимость более жесткого контроля по вопросам заработной платы работников: её легализации, своевременности выплаты, повышения уровня её реального содержания и в целом установления справедливой оплаты труда, — пояснили в пресс-службе.

Отметим, что КПРФ провела свой митинг в сквере Маяковского, ЛДПР — в сквере Ермолова.