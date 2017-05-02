Орловские пожарные на выходных 158 раз тушили сухую траву

Пожары в регионе продолжаются.

С 29 апреля по 1 мая сотрудники ГУ МЧС России по Орловской области 158 раз выезжали на тушение горящей травы, сообщили в пресс-службе ведомства. Самое большое количество выездов пришлось на субботу — 62. Борьба с загораниями сухой растительности превратилась в главный вид деятельности орловских пожарных.

— Несмотря на установленный противопожарный режим, жители региона продолжают активно сжигать траву и мусор, что приводит в том числе и к настоящим пожарам, — сообщили в МЧС.

Общая площадь пожаров превысила 200 гектаров.