В Орле общественникам запретили тратить бюджетные средства на алкоголь и табак

Власти региона обнародовали условия конкурса на право получения субсидий.

Объявление о проведении конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) на право получения в 2017 году субсидий из областного бюджета издал департамент внутренней политики. Как и в предыдущие годы, материальная поддержка будет оказана из областного бюджета. К участию в конкурсе не допустят государственные корпорации и компании, политические партии, государственные и муниципальные учреждения, а также общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами. Не допустят и СО НКО, учредителями которых являются иностранные компании.

В этом году ужесточен перечень целей, на которые обладатели субсидий смогут тратить казенные средства. Их разрешено расходовать, в частности, на оплату труда сотрудников, на приобретение оргтехники, товаров, работ и услуг, необходимых для реализации проекта, и даже на приобретение имущественных прав, в том числе прав на результаты интеллектуальной деятельности. Кроме того, за счет субсидий можно оплачивать командировки в пределах Центрального федерального округа.

При этом запрещено тратить субсидии на предпринимательскую деятельность, поддержку политических партий и кампаний, проведение митингов, демонстраций и пикетирований, фундаментальные научные исследования, а также на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции, уплату штрафов, организацию торжественных приемов, банкетов и кофе-пауз, оказание материальной помощи, лечение, приобретение автомобилей, оплату поездок за пределы Российской Федерации и другое.

Отметим, что департамент внутренней политики вправе на любом этапе реализации проекта запросить промежуточную отчетность у СО НКО. В случае выявления нецелевого расходования субсидию придется вернуть в казну.