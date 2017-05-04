Орловцев напугал столб черного дыма: фото

Вечером 4 мая жители Орла начали делиться в соцсетях фотоснимками, сделанными из разных уголков города. На каждом из них был виден густой черный столб дыма, высоко поднимающийся вверх. Никто не мог дать единый ответ, где происходит пожар: звучали варианты, что пожар произошел на ТЭЦ. Впрочем, ясность внесли очевидцы: пожар происходит на улице Михалицына неподалеку от гипермаркета «Линия».

Как рассказали «ОрелГраду» в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области, произошло загорание мусора, а вместе с ним — и покрышек. От обильно горевшей резины шел густой дым, который поднялся высоко в воздух. Вызов был зарегистрирован в 19:25, на место отправились три пожарные машины. К 20 часам открытое горение было ликвидировано. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

«ОрелГрад» предполагает, что виновниками возгорания стали нерадивые жители города, которые подожгли мусор с покрышками и перепугали половину Орла.

Фото из соцсетей