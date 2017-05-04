В Орле рецидивист обокрал притворившуюся спящей женщину

Суд Железнодорожного района вынес приговор неоднократно судимому гражданину.

В суде было рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении ранее неоднократно судимого уроженца Курской области. Он много лет провел в местах, не столь отдаленных. В его криминальном послужном списке были кражи и мошенничества. Очередное преступление он совершил в Орле.

Как следует из материалов дела, в августе прошлого года осужденный вместе с приятелем распивал спиртное в одном из кафе. Мужчины познакомились с двумя посетительницами и пригласили их домой продолжить застолье. Женщины легкомысленно согласились. Застолье закончилось далеко за полночь. Одна из подруг так «устала», что отправилась спать в соседнюю комнату.

Спустя несколько минут за ней проследовал рецидивист. Он снял с шеи спящей, как ему показалось, женщины массивную золотую цепочку с кулоном, после чего покинул квартиру. В суде потерпевшая заявила, что не спала и сквозь ресницы наблюдала за действиями вора. Она притворилась спящей, так как боялась его. В ходе знакомства мужчина многое рассказал ей о своем прошлом.

Суд приговорил осужденного к лишению свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.