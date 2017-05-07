Под Орлом суд рассмотрел дело об аллергии на пчел

Необычный гражданский процесс прошел в Болхове.
Как сообщили в пресс-службе Болховского районного суда, две местные жительницы подали иск к своей соседке об устранении препятствий в пользовании имуществом. Дело в том, что у ответчицы имеется пасека из 15 пчелосемей. Она находится на принадлежащем женщине земельном участке. Соседям это не по душе, поскольку как минимум для одной из них пчелы представляют реальную угрозу.
Одна из истиц представила медицинское заключение об имеющейся у нее аллергической реакции на укусы пчел. В связи с этим суд обязал ответчицу ежегодно вывозить пасеку с принадлежащего ей земельного участка на период с 15 апреля по 30 сентября включительно. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Орловский областной суд.
Очень давно, если не изменяет память в Болхове вышедший на пенсию директор школы умер от укуса пчел. Так, что это не шутки.
Пчёлам — 2000 тысячи лет, одно из допотопных еще существ высочайшей организации и непреходящей полезности( опыление и продукты пчеловодства).
Если не размахивать руками или не придавить ее, угрозы не представляет.
Только дремучестью и природной вредностью теток могу объяснить дикое решение запретить пасеку.
Есть вообще старое свидетельство пророчицы Ванги ( лично я не верю в пророчества, привожу как факт) о том, что Апокалипсис наступит тогда, когда на Земле вымрут пчелы.
Многое пережили эти умницы-труженицы, ко многому адаптировались, но против ядохимии и соседской зависти — бессильны, увы…
Да, отек бывает.
Но цитирую статью:
Только неосведомленные люди считают, что нападение произошло совершенно неожиданно. На самом деле, пчелы не кусают никого просто так. Дело в том, что во время нападения, насекомое теряет свое жало, а значит, обречено на смерть. Идти на такую жертву просто ради того, чтобы досадить человеку, мягко говоря, глупо, поэтому для пчелы это своеобразный акт самопожертвования в действительно опасной и конфликтной ситуации.
Причины нападения пчел на людей:
защита территории;
угроза для улья;
резкие движения вблизи от насекомого;
попытка отобрать добычу.
Что делать при укусе:
Вытащить жало.
Промыть рану дезинфицирующим раствором. Это может быть марганцовка или спирт, сойдет даже перекись водорода или спиртовой одеколон, если под рукой больше ничего нет.
Приложить холод. Можно использовать лед или замороженные продукты, если это невозможно, воспользоваться платком, смоченным холодной водой или тыльной стороной металлической ложки.
Принять антигистаминные препараты. Особенно важно сделать это, если ранее не укусы насекомых наблюдалась аллергическая реакция. В этом случае может понадобиться неотложная помощь, поэтому стоит обратиться в медицинское учреждение.