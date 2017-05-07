Под Орлом суд рассмотрел дело об аллергии на пчел

Необычный гражданский процесс прошел в Болхове.

Как сообщили в пресс-службе Болховского районного суда, две местные жительницы подали иск к своей соседке об устранении препятствий в пользовании имуществом. Дело в том, что у ответчицы имеется пасека из 15 пчелосемей. Она находится на принадлежащем женщине земельном участке. Соседям это не по душе, поскольку как минимум для одной из них пчелы представляют реальную угрозу.

Одна из истиц представила медицинское заключение об имеющейся у нее аллергической реакции на укусы пчел. В связи с этим суд обязал ответчицу ежегодно вывозить пасеку с принадлежащего ей земельного участка на период с 15 апреля по 30 сентября включительно. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Орловский областной суд.