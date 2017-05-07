В Орловской области четверо осужденных попросили о помиловании

Осужденные просят об амнистии.

Информация об этом была озвучена на семинаре, который прошел в управлении ФСИН России по Орловской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, там были рассмотрены вопросы деятельности уголовно-исполнительных инспекций. Штатная численность региональных УИИ составляет 59 единиц. В первом квартале через учет этого подразделения прошло 1 848 осужденных (в 2015 года за тот же период – 1 599).

— Не осталась без внимания работа с осужденными по разъяснению им права на помилование, — отметили в УФСИН. — Всего в первом квартале 2017 года с ходатайством о помиловании обратилось 4 осужденных (в аналогичном периоде 2015 года – 3). На данный момент положительных ответов о применении акта амнистии к осужденным, состоящим на учетах УИИ, не получено.

Кроме того, на семинаре обсудили вопросы применения мер воздействия к людям, нарушающим порядок и условия отбывания наказания.