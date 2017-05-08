Орловские прокуроры почтили память погибших в годы ВОВ танкистов

Областная прокуратура провела ряд мероприятий в честь Дня Победы.

В частности, работники и ветераны органов прокуратуры области возложили цветы к подножию братской могилы танкистов 30-го Уральского добровольческого танкового корпуса. Они погибли в бою у села Борилово Болховского района.

— В сентябре 2014 года с целью сохранения памяти о подвиге героев Уральского добровольческого танкового корпуса коллективом прокуратуры области было принято решение взять шефство над этим воинским захоронением, — рассказала старший помощник облпрокурора Елена Семина. — В 2015 году в преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне все работы по восстановлению воинского захоронения были завершены.

Сейчас на мемориальной плите увековечена память 42 танкистов. Однако недавно в ходе поисковой операции были установлены имена еще двух погибших у Борилово танкистов — Лапшин Петр Иванович и Панков Борис Никифорович. К слову, почтить память младшего сержанта Петра Лапшина приехали его сын вместе с внуками и правнуками.

Также в прокуратуре Орловской области состоялось торжественное собрание. Прокурор области Иван Полуэктов в своем выступлении отметил, что День Победы – это один из значимых и дорогих для нашей страны праздников.

— 9 мая всегда будет напоминать о героизме и стойкости защитников Родины, — сказал Иван Полуэктов, — об огромных, невосполнимых потерях и разрушениях, которыми оплачена свобода нынешних поколений. В строю защитников Отечества находилось 48 работников прокуратуры Орловской области. За проявленное мужество и героизм многие из них награждены орденами и медалями.