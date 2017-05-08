Перекрытие дорог 9 мая в Орле: схема

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, 9 мая с 00.00 до 17.00 будет запрещена стоянка автотранспорта по маршруту движения шествия «Бессмертный полк России»: пл. Ленина — ул. Салтыкова-Щедрина — ул. Тургенева — Тургеневский мост — ул. 1-я Посадская — ул. Карачевская — Воскресенский переулок.

С 12.00 до 17.00 будет закрыто движение автотранспорта по ул. Горького от ул. Брестской до ул. Пионерской, по ул. Салтыкова-Щедрина от ул. Пионерской до ул. 7 Ноября, по Тургеневскому мосту, по ул. Брестской от Тургеневского моста до ул. Полесской, по ул. Полесской от ул. Брестской до ул. Октябрьской, по ул. Тургенева от ул. Лескова до Тургеневского моста, по ул. 1-й Посадской от Тургеневского моста до ул. Комсомольской, по ул. Васильевской от ул. 2-й Посадской до ул.1-я Посадской, по ул. Карачевской от ул. 2-я Посадской до ул. Гостиной, по ул. Гостиной от ул. Карачевской до ул. Гагарина;

С 00.00 до 24.00 будет запрещена стоянка автотранспорта на ул. М. Горького от ул. Брестской до ул. Пионерской, на пл. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора, на площадке от гостиницы «Салют» до пл. Ленина, на ул. Пролетарская гора и пер. Почтовый;

С 8.00 до 12.00 будет закрыто движение автотранспорта по ул. Салтыкова-Щедрина от ул. Пионерской до ул. Полесской;

С 9.00 до 24.00 будет закрыто движение автотранспорта по ул. Горького от ул. Брестской до ул. Пионерской, по пл. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора, по ул. Пролетарская гора и пер. Почтовый.

В связи с проведением легкоатлетического пробега по улицам города 9 мая с 13.00 до 15.30 будет закрыто движение автотранспорта по ул. Салтыкова-Щедрина от ул. Красноармейской до ул. Полесской, по ул. Максима Горького от ул. Красноармейской до ул. Брестской, по ул. Красноармейской от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова – Щедрина, по площади Ленина от ул. Салтыкова — Щедрина до ул. Пролетарская гора, по ул. Пролетарская гора.

На время проведения мероприятия (с 13.00 до 15.30) изменится маршрут движения троллейбусов.

Маршрут движения троллейбуса №5 «Железнодорожный вокзал — Технический университет»: железнодорожный вокзал, ул. Герцена, ул. 60-летия Октября, больница им. Н.А. Семашко, ул. Октябрьска, ул. 1-я Посадская, железнодорожный вокзал;