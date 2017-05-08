В Орле молодую мать осудили за попытку зарезать мужа

Обвинительный приговор в отношении жительницы Орла вынес суд Северного района.
Перед ним предстала молодая женщина, воспитывающая маленького ребенка. Как установила медэкспертиза, она не страдает психическим расстройством, нет у нее синдромов зависимости от алкоголя или наркотиков. Но тяжкое преступление она совершила в состоянии алкогольного опьянения. Как установил суд, между супругами на кухне вспыхнула ссора. Мужчина несколько раз ударил жену.
Она схватила кухонный нож и всадила его в спину супругу. Клинок повредил легкое. Мужчину спасли лишь благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни потерпевшего. По мнению суда, ею двигала обида. При этом эксперты установили, что в момент совершения преступления она «не находилась в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, которое могло бы оказать существенное влияние на сознание и деятельность в ситуации, ставшей содержанием уголовного дела».
Женщину признали виновной и наказали лишением свободы на 3 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Но реальное отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. Осужденную обязали в период отсрочки не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, а также являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства в установленные дни.
Мужик ее дубасит а она обидилась, ухуесть.А то что он ее мог с одного удара на тот свет отправить, всем пох.
Дубасит понятие относительное. Может он её по попке слишком сильно шлепнул
А какое наказание понесет супруг за побои? Или опять «когда убъет, тогда приедем»
Опять её всё с рук сошло
Это чистая самозащита!! Ей толкового адвоката найти не смогли?? Там два года УСЛОВКИ только!
в спину самозащита?