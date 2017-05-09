Трое пострадали в ДТП в центре Орла

Авария случилась 7 мая в 12:30.

По сообщению УГИБДД по Орловской области, авария случилась на пересечении улиц Комсомольская и 2-я Посадская областного центра. Водитель автомобиля «Лада Приора» ехал со стороны «Чайки» и на перекрестке поворачивал налево, но столкнулся с встречным ВАЗ-2107.

В результате аварии пострадал водитель «семерки», а также 6-летний ребенок и 46-летняя женщина, находившиеся в автомобиле. Им была оказана медицинская помощь. Потребовалась ли пострадавшим госпитализация, не уточняется. Водитель «Приоры» отделался легким испугом.