У «Дормаш-Интернешнл» появился кредитор в Оренбурге

Еще одно предприятие предъявило финансовую претензию к «дочке» «Дормаша».

Как стало известно «ОрелГраду», арбитражный суд Орловской области удовлетворил заявление общества с ограниченной ответственностью «Оренбургский радиатор» к обществу с ограниченной ответственностью «Дормаш-Интернешнл». Фирма из Оренбурга просила включить в реестр кредиторов орловского предприятия свои требования на общую сумму 267,1 тысячи рублей. Было установлено, что «Дормаш-Интернешнл» задолжал оренбургским партнерам за поставку товара. Представители ответчика исковые требования не признали. Но суд встал на сторону истца.

Напомним, что ООО «Дормаш-Интернешнл» было учреждено ЗАО «Дормаш» и на протяжении ряда лет выступало в роли торгового посредника, реализующего произведенную орловским заводом дорожную технику. Сейчас это небольшое предприятие, как и сам завод, находится в процедуре банкротства. Дело было возбуждено в ноябре 2015 года по заявлению ООО «Аби». В марте 2016 года суд произвел замену заявителя с ООО «Аби» на ООО «Меркатор Холдинг».

Добавим, что сделки, совершенные «Дормаш-Интернешнл» в последние три года, также являются предметом расследования в рамках нескольких уголовных дел, возбужденных по фактам невыплаты зарплаты на заводе «Дормаш» и неуплаты заводом налогов и других обязательных сборов в бюджеты всех уровней.