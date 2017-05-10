В Орле изменили график автобусов маршрута №12

Они будут курсировать в новое время.

Как сообщили в управлении городского хоязйства и транспорта администрации Орла, с 6 мая изменилось расписание движения двух автобусов, следующих по маршруту №12 «Улица Планерная — улица Цветаева».

Теперь отправления с конечного остановочного пункта «ул. Планерная» будут осуществляться в 7:15, 7:34, 8:59, 9:16, 10:39, 10:56, 12:19, 12:36, 14:42, 14:59, 16:24, 16:41, 18:10, 18:27, 19:52, 20:13, отправления с конечного остановочного пункта «ул. Цветаева» – в 6:30, 6:49, 8:07, 8:26, 9:49, 10:06, 11:29, 11:46, 13:52, 14:09, 15:32, 15:49, 17:16, 17:33, 19:02, 19:21.