В Орле открылась выставка, посвященная выдающемуся авиаконструктору

Областная библиотека организовала выставку в честь Николая Поликарпова.

Книжная выставка «Устремленный в небо» проработает в колонном зале областной научной универсальной публичной библиотеки с 10 мая по 13 июня. Она приурочена к 125-летию со дня рождения Николая Поликарпова — выдающегося авиаконструктора, считающегося одним из основоположников советской школы самолетостроения.

— Он спроектировал около 300 самолетов, — напомнили организаторы. — Созданные под его руководством многоцелевые самолеты У-2 (ПО-2) и Р-5 стали одними из лучших в своем классе, а И-15, И-153 «Чайка», И-16 составили основу парка истребительной авиации СССР. За это конструктор заслужил репутацию «короля истребителей».

На выставке представлены книги, посвященные истории отечественного авиастроения. Материалы также знакомят читателей с автобиографией Николая Поликарпова, воспоминаниями его современников, родных и близких.