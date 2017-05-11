Круглосуточной стоматологической помощи в Орле не будет

Заседание комитета областного совета заслушало доклады врачей.

Напомним, что около месяца назад был поднят вопрос оказания круглосуточной стоматологической помощи в городе Орле. По заверениям руководителя областной стоматологической поликлиники Сергея Бологова, система существует, и все врачи «скорой помощи» знают алгоритм работы. Когда им попадается пациент, у которого есть угроза здоровью и жизни, он должен быть доставлен в отделение челюстно-лицевой хирургии областной больницы. Если у пациента присутствует болевой синдром, который снимается лекарствами, то он по нынешним стандартам может дождаться и получить помощь в первый рабочий день.

К слову, по заверениям Бологова, в выходные дни поликлиника работает, и в настоящее время часы работы продлены до 20 часов. Что, в принципе, позволяет принять всех, кому нужна помощь.

Отдельно врачи отметили, что как такового понятия круглосуточного кабинета нет, и оказание стоматологической помощи в поликлинике фактически требует работы целого отделения: врача, анестезиолога, медсестры, рентген-кабинета и охраны. Учитывая посменную работу, на это потребуется около 15 человек и 6 миллионов дополнительного финансирования. Сейчас поликлиника увеличила режим работы и считает, что этого достаточно. С такой позицией согласилось управление здравоохранения области.