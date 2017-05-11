Подробности ДТП на трамвайной остановке в Орле: таксист повернул под «кирпич»

Очевидцы рассказали свою версию случившегося.

Напомним, 10 мая в 17:30 на улице Гоголя неподалеку от пересечения с Карачевским шоссе водитель автомобиля «Ниссан Альмера» сбил 38-летнюю орловчанку. В УГИБДД распространили информацию, что женщина подходила к трамваю, а автомобиль ехал по улице Гоголя к перекрестку.

Как стало известно «ОрелГраду» из собственных источников, дело обстояло несколько по-другому. Автомобиль, на котором стояла шашка такси, поворачивал с Карачевского шоссе на улицу Гоголя под запрещающий знак. Пострадавшая женщина приехала на трамвае со стороны автовокзала, вышла из него и переходила дорогу. Тогда она и попала под машину.

Водитель сначала скрылся с места ДТП, затем вернулся, отвез пострадавшую в больницу, а потом вновь приехал к месту происшествия и поставил машину так, как она стоит на фотографии — якобы водитель ехал по улице Гоголя. В обстоятельствах дела еще предстоит разобраться сотрудникам госавтоинспекции.