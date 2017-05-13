В Орловской области правом бессрочной приватизацией воспользовались 890 человек

Росреестр обнародовал первые данные о бессрочной программе приватизации жилья.
Напомним, что правительство страны на протяжении ряда последних лет пыталось свернуть программу бесплатной приватизации жилья. Однако в этом году власти кардинально изменили решение. Приватизация была продлена на неопределенный срок. Новый закон вступил в силу с февраля 2017 года. В Росреестре подвели первые итоги. По данным ведомства, правом бессрочной приватизации жилья уже воспользовались 890 орловцев. В 2016 году свое жилье приватизировали более 2 902 жителя региона.
— Напомним, оформить бесплатно в собственность жилье из государственного или муниципального жилищного фонда можно только один раз, — отметили в региональном управлении Росреестра. — Подать заявление на государственную регистрацию прав можно в офисах МФЦ и кадастровой палаты или через портал госуслуг Росреестра. Зарегистрированное право дает владельцу возможность свободно распоряжаться своим имуществом, к примеру, продать, обменять, подарить или передать по наследству.
Не подлежат приватизации жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии, в общежитиях, в домах закрытых военных городков, а также служебное жилье за исключением жилищного фонда совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, к ним приравненных, и находящийся в сельской местности жилищный фонд стационарных учреждений социальной защиты населения.
Добавим, что по данным Орелстата в Орловской области к началу 2017 года было приватизировано 158 169 жилых помещений. Для сравнения: в 2010 году показатель составлял 141 857 комнат и квартир.
Дело Главного рыжего вора-прихватизатора, неподсудного и неприкасаемого чубайса цветёт и пахнет, но не цветами, а аферами всероссийского, а то и всемирного масштаба. Вот как, граждане, уметь воровать надо, у него самого денег по его же словам:»Ну очень много», и на крепчайшую крышу с лихвой хватает, подельники всегда отмажут. Как говориться: Он же памятник(всеобщему ограблению каждого гражданина России), ктож его посадит. Вот табуреткин поменьше украл и потому чуть было не попался, но опять-таки, на высокую крышу и у него денег, пусть и впритык, а хватило. Меньше этих двух субьектов, граждане, воровать не советую, маленькие кражи в этом мире не окупаются и карают за них по полной.