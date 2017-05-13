В Орловской области правом бессрочной приватизацией воспользовались 890 человек

Росреестр обнародовал первые данные о бессрочной программе приватизации жилья.

Напомним, что правительство страны на протяжении ряда последних лет пыталось свернуть программу бесплатной приватизации жилья. Однако в этом году власти кардинально изменили решение. Приватизация была продлена на неопределенный срок. Новый закон вступил в силу с февраля 2017 года. В Росреестре подвели первые итоги. По данным ведомства, правом бессрочной приватизации жилья уже воспользовались 890 орловцев. В 2016 году свое жилье приватизировали более 2 902 жителя региона.

— Напомним, оформить бесплатно в собственность жилье из государственного или муниципального жилищного фонда можно только один раз, — отметили в региональном управлении Росреестра. — Подать заявление на государственную регистрацию прав можно в офисах МФЦ и кадастровой палаты или через портал госуслуг Росреестра. Зарегистрированное право дает владельцу возможность свободно распоряжаться своим имуществом, к примеру, продать, обменять, подарить или передать по наследству.

Не подлежат приватизации жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии, в общежитиях, в домах закрытых военных городков, а также служебное жилье за исключением жилищного фонда совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, к ним приравненных, и находящийся в сельской местности жилищный фонд стационарных учреждений социальной защиты населения.

Добавим, что по данным Орелстата в Орловской области к началу 2017 года было приватизировано 158 169 жилых помещений. Для сравнения: в 2010 году показатель составлял 141 857 комнат и квартир.