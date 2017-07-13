«Орловское полесье» покупает автомобиль за 2,4 миллиона

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ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье» собирается покупать служебный автомобиль стоимостью 2,4 миллиона рублей. Согласно конкурсной документации, руководство бюджетного учреждения хочет приобрести кроссовер Hyundai Grand Santa Fe 2.2 CRDi 6AT 4 WD Family.

Требования заказчика — поставить новый полноприводный автомобиль серебристого, серого или бежего цвета с автоматической коробкой передач. Объем двигателя должен составлять не менее 2,2 литра. Обязательно наличие двухзонного климат-контроля с дефлекторами обдува пассажиров второго ряда, круиз-контроль, комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке салона и т.д.

Ранее областная стоматологическая поликлиника собиралась приобрести премиум-иномарку Toyota Camry за 1,5 миллиона рублей. Это вызвало скандал на фоне заявлений об отсутствии средств для возрождения ночной стоматологии. После шумихи торги были отменены.