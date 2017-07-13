Потомский прибыл на «Протон»

Губернатор познакомился с производством.
13 июля губернатор Орловской области Вадим Потомский прибыл на завод «Протон». На предприятии его встретил генеральный директор АО «Протон», ЗАО «Протон-импульс», ООО «Электротекс-ИН» Вячеслав Меньшов. Вместе с ним глава региона осмотрел производственные помещения и пообщался с работниками.
Перед началом осмотра Вадим Потомский лестно отозвался о руководстве завода, во многом усилиями которого производство было сохранено.
— Предприятие прошло процедуру банкротства. И вот это («Протон» — прим. ред.) один из немногих примеров в Российской Федерации, когда педприятие не пропало, а восстановилось, взяло в себя в руки, — сказал губернатор. — Директор (Вячеслав Меньшов — прим. ред.) — профессионал с большой буквы. Неделя — и любое вакантное место занято, потому что люди на работу сюда хотят идти. Устойчивая, гарантированная заработная плата.
Губернатор сказал, что «Протоном» можно гордиться и учить директоров других предприятий работе на примере завода. «Оно живет за счет своих средств», — напомнил Потомский.
П…ц «Протону»!))) Карма у капитана такая!)))
Приехал чтобы развалить!
У губернатора не зря 2 высших технических образования. Новейшие технологии, разработанные на протоне, могут стать толчком для новых инвестиций США и Чили! Внедрение опыта губернатора, позволит интерпритировать технологии в реальное богатство населения!
не клевещите на капитан-губернатора! Нету у него двух образований! Он просто ГЕНИЙ
А ПОЭТОМУ МОЖНО СКАЗАТЬ ТОЛЬКО ОДНО : ПОТОМСКИЙ УХОДИ!!!!
пРЕДЛАГАЮ — пОтОмСкОгО В гандурас!!
Про Потомского можно сказать то же самое:
человек с большой буквы, профессионал, не дал области развалиться, взял все в свои руки.
Меньше недели — и вакантное место (особенно заместителя или руководителя департамента) занято, так как все хотят работать у этого замечательного человека во благо жителей области
павлик запивать надо грибочки! Совсем повело школьника.
дима, это у павла был сарказм.
Дмитрий! Расслабьтесь! Или у Вас начисто отсутствует чувство юмора?)))
а какая заслуга капитан-губернатора в том, что Протон жив?
То что теперь его можно направить в одно русло с текмашем, дормашем и т.д.
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