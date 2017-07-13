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Потомский прибыл на «Протон»

13.07.2017 Важное, Новости

Губернатор познакомился с производством.

13 июля губернатор Орловской области Вадим Потомский прибыл на завод «Протон». На предприятии его встретил генеральный директор АО «Протон», ЗАО «Протон-импульс», ООО «Электротекс-ИН» Вячеслав Меньшов. Вместе с ним глава региона осмотрел производственные помещения и пообщался с работниками.

Перед началом осмотра Вадим Потомский лестно отозвался о руководстве завода, во многом усилиями которого производство было сохранено.

— Предприятие прошло процедуру банкротства. И вот это («Протон» — прим. ред.) один из немногих примеров в Российской Федерации, когда педприятие не пропало, а восстановилось, взяло в себя в руки, — сказал губернатор. — Директор (Вячеслав Меньшов — прим. ред.) — профессионал с большой буквы. Неделя — и любое вакантное место занято, потому что люди на работу сюда хотят идти. Устойчивая, гарантированная заработная плата.

Губернатор сказал, что «Протоном» можно гордиться и учить директоров других предприятий работе на примере завода. «Оно живет за счет своих средств», — напомнил Потомский.


13 комментария Потомский прибыл на «Протон»

  3. У губернатора не зря 2 высших технических образования. Новейшие технологии, разработанные на протоне, могут стать толчком для новых инвестиций США и Чили! Внедрение опыта губернатора, позволит интерпритировать технологии в реальное богатство населения!

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    • не клевещите на капитан-губернатора! Нету у него двух образований! Он просто ГЕНИЙ

    • А ПОЭТОМУ МОЖНО СКАЗАТЬ ТОЛЬКО ОДНО : ПОТОМСКИЙ УХОДИ!!!!

  4. Про Потомского можно сказать то же самое:
    человек с большой буквы, профессионал, не дал области развалиться, взял все в свои руки.
    Меньше недели — и вакантное место (особенно заместителя или руководителя департамента) занято, так как все хотят работать у этого замечательного человека во благо жителей области

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    • Дмитрий! Расслабьтесь! Или у Вас начисто отсутствует чувство юмора?)))

    • То что теперь его можно направить в одно русло с текмашем, дормашем и т.д.

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