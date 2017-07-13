Потомский прибыл на «Протон»

Губернатор познакомился с производством.

13 июля губернатор Орловской области Вадим Потомский прибыл на завод «Протон». На предприятии его встретил генеральный директор АО «Протон», ЗАО «Протон-импульс», ООО «Электротекс-ИН» Вячеслав Меньшов. Вместе с ним глава региона осмотрел производственные помещения и пообщался с работниками.

Перед началом осмотра Вадим Потомский лестно отозвался о руководстве завода, во многом усилиями которого производство было сохранено.

— Предприятие прошло процедуру банкротства. И вот это («Протон» — прим. ред.) один из немногих примеров в Российской Федерации, когда педприятие не пропало, а восстановилось, взяло в себя в руки, — сказал губернатор. — Директор (Вячеслав Меньшов — прим. ред.) — профессионал с большой буквы. Неделя — и любое вакантное место занято, потому что люди на работу сюда хотят идти. Устойчивая, гарантированная заработная плата.

Губернатор сказал, что «Протоном» можно гордиться и учить директоров других предприятий работе на примере завода. «Оно живет за счет своих средств», — напомнил Потомский.