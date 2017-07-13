В Орле у автовокзала установили топиарных лошадей

«Зеленстрой» продолжает работу по озеленению города.

Как сообщили в администрации Орла, 13 июля работники «Зеленстроя» установили фигуры двух топиарных лошадей на Автовокзальной площади. В начале недели также была установлена топиарная гармонь в сквере Гармонистов.

Ранее в городе были установлены фигуры «Орден Отечественной войны», «Земной шар», «Открытая книга», «Пчела».