В Орле у автовокзала установили топиарных лошадей

«Зеленстрой» продолжает работу по озеленению города.
Как сообщили в администрации Орла, 13 июля работники «Зеленстроя» установили фигуры двух топиарных лошадей на Автовокзальной площади. В начале недели также была установлена топиарная гармонь в сквере Гармонистов.
Ранее в городе были установлены фигуры «Орден Отечественной войны», «Земной шар», «Открытая книга», «Пчела».
Почему у них морды фиолетовые?
Это ответ жителям деревни Себякино, к которым по причине отсутствия, в 21 веке, дороги перевозчик отказался пускать автобус. Скоро опять на лошадях. Эх, Русь , куда ты ,, бойкая необгонимая тройка несёшься?» Тонкий или грубый намёк?