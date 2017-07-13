Пенсионный фонд

В Орле у автовокзала установили топиарных лошадей

13.07.2017 Новости

«Зеленстрой» продолжает работу по озеленению города.

Как сообщили в администрации Орла, 13 июля работники «Зеленстроя» установили фигуры двух топиарных лошадей на Автовокзальной площади. В начале недели также была установлена топиарная гармонь в сквере Гармонистов.

Ранее в городе были установлены фигуры «Орден Отечественной войны», «Земной шар», «Открытая книга», «Пчела».


2 комментария В Орле у автовокзала установили топиарных лошадей

  2. Это ответ жителям деревни Себякино, к которым по причине отсутствия, в 21 веке, дороги перевозчик отказался пускать автобус. Скоро опять на лошадях. Эх, Русь , куда ты ,, бойкая необгонимая тройка несёшься?» Тонкий или грубый намёк?

    Ответить

Ответить

Ваш электронный адрес не будет опубликован.




Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования