В Орле вора задержали в маршрутке

Мужчина пытался скрыться после кражи продуктов.

Как сообщили в Отделе Росгвардии по Орловской области, сотрудниками вневедомственной охраны в маршрутке был задержан вор. Он украл продукты и алкоголь из «Пятерочки», сел в маршрутку и уехал — об этом охранникам рассказал работник магазина.

36-летний мужчина был задержан, не успев выйти из маршрутки. Его передали полицейским.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается перечень похищенного имущества, а также сумма материального ущерба, — добавили в Росгвардии.