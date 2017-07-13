В Орловской области парк ККТ обновлен на 71 процент

Налоговики рассказали о наказании за отсутствие онлайн-касс.

Как сообщили в управлении ФНС по Орловской области, в нашем регионе зарегистрировано уже свыше 5 000 касс нового образца. Парк контрольно-кассовой техники (ККТ) обновлен более чем на 71 процент. В ведомстве напомнили, что переход на новую систему состоялся 1 июля текущего года. Впрочем, у бизнеса есть еще целый год на завершение процесса.

В этом году организациям и ИП, работающим в торговле, было необходимо модернизировать имеющиеся кассовые аппараты или заменить их на онлайн-кассы. Многие опасались наказания за неисполнение этих требований. Но специалисты их успокоили.

— По инициативе Федеральной налоговой службы Минфином России в конце мая было выпущено официальное письмо-разъяснение, — рассказали в УФНС. — Согласно ему, налогоплательщики не будут привлечены к административной ответственности при своевременном принятии необходимых мер по переходу на новый порядок.

В ведомстве пояснили, что если организация или индивидуальный предприниматель успели заказать ККТ и фискальный накопитель до 1 июля 2017 года, но вовремя его не получили, то наказывать их не станут. Более того, они имеют право работать на старых кассах — главное, чтобы покупателю был выдан чек.

— Применение онлайн-касс будет способствовать созданию равных конкурентных условий для всех налогоплательщиков, сделает сферу розничной торговли и услуг более прозрачной, избавит бизнес от лишней отчетности и сократит контрольную нагрузку со стороны налоговых органов, — считают в УФНС. — В перспективе новая технология позволит рассмотреть вопрос об исключении налоговой отчетности для отдельных категорий налогоплательщиков.

Кроме того, покупатели получили возможность контролировать легальность товара. При помощи мобильного приложения ФНС России можно считать QR-код и проверить полученный чек. Еще одним новшеством стало то, что теперь вместо бумажного чека можно получать электронный, который придет на электронную почту или телефон.