Вадим Потомский посетил АО «Протон»: видео

Губернатор осмотрел цеха завода.

13 июля состоялась поездка губернатора Орловской области Вадима Потомского на завод «Протон». Главе региона показали цех по производству интегральных схем с военной приёмкой продукции, участок поверхностного монтажа радиоэлементов, цех по производству светодиодного оборудования, участок по производству полупроводниковой продукции – IGBT модулей, участок по производству систем управления электроприводом. Потомский осматривал производство вместе с Вячеславом Меньшовым, директором АО «Протон».