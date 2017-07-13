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Вадим Потомский посетил АО «Протон»: видео

13.07.2017 Важное, Видео, Новости

Губернатор осмотрел цеха завода.

13 июля состоялась поездка губернатора Орловской области Вадима Потомского на завод «Протон». Главе региона показали цех по производству интегральных схем с военной приёмкой продукции, участок поверхностного монтажа радиоэлементов, цех по производству светодиодного оборудования, участок по производству полупроводниковой продукции – IGBT модулей, участок по производству систем управления электроприводом. Потомский осматривал производство вместе с Вячеславом Меньшовым, директором АО «Протон».


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