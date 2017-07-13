Знаменский единоросс объяснил, на кого заявил в полицию

Чиновник попросил стражей порядка установить автора анонимных листовок.

На днях в Орловской области вспыхнул очередной спор между жителями и властью. Произошел он в селе Селихово Знаменского района. В СМИ появилась информация, что после встречи сельчан с журналистами по поводу проблем села глава Знаменского района и член политсовета «Единой России» Сергей Семочкин заявил в полицию за организацию несанкционированного собрания.

Сам глава района открестился от обвинений в свой адрес и заявил, что руководствовался антитеррористическими правилами. По его словам, дело началось с анонимных листовок, которые распространялись по округе.

— Мне звонят жители и говорят: «У нас развешивают листовки, разносят по домам». Мне принесли эту листовку. В ней написано: «Собирается сход» — не подписано, кто собирает. Глава поселения тоже не знает, — рассказал Семочкин. — В связи с сегодняшними терактами, которые у нас происходят (где именно, чиновник решил не уточнять — прим. ред.), в связи с требованиями не допускать никаких несанкционированных сходов мы должны это всё пресекать.

— Мной было принято решение написать заявление с просьбой установить личность — кто написал заявление, — продолжил глава района. — Там [в листовках] было указано — будем разговаривать о домах, о наболевших вопросах, по детским площадкам. Эти вопросы у нас на контроле. Почему на собрание нас тогда не пригласили?

Чиновник уверяет, что вопросы, поднятые жителями, находятся у властей на контроле. Разрушенную дорогу собираются отсыпать, а детскую площадку, которую ранее, по словам Семочкина, вероломно разломали сами жители, отремонтируют. Самым проблемным вопросом является канализация и затопленный подвал одного из двухэтажных домов.

— Мы предложили жителям выбрать управляющую компанию. Сегодня прошла депутатская сессия сельского поселения, на ней присутствовали старшие по домам. Было принято решение 24 июля провести собрание о способе выбора управления, организации. Сегодня там работы начаты, трактор копает выгребную яму, — сказал Семочкин и продолжил:

— Это должны инициировать люди, а не администрация. Если они приняли решение — мы будем помогать. Они готовы выбирать УК. Те компании, которые они хотели, не идут. Но есть компания, которая согласна работать.

***

В пресс-службе УМВД «ОрелГраду» сообщили, что по заявлению действительно проводится проверка.