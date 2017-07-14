Афиша орловских музыкантов смутила УФАС

Орловцам предложили оценить пристойность рекламы.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной антимонопольной службы, в адрес этого ведомства поступило заявление физического лица. Гражданин указал на рекламу, содержащую, по его мнению, непристойные и оскорбительные образы. Реклама представляет собой афишу концерта орловской рок-группы «Рыбкин & Громов».

— В соответствии с частью 6 статьи 5 Закона «О рекламе» в рекламе не допускается использование, в том числе непристойных и оскорбительных образов, — пояснили в УФАС.

Однако в ведомстве решили, что в данном случае надо узнать мнение общественности. Поэтому управление ФАС организовало опрос на своем официальном сайте. Любой желающий может оценить пристойность спорной рекламы. Кроме того, опрос проводится в официальной группе Орловского УФАС «ВКонтакте».