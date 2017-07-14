Эксперты оценили уровень доступности жилья в Орле

Семья с одним ребенком может накопить на квартиру менее чем за 7 лет.

Федеральное агентство «РИА Рейтинг» опубликовало данные анализа доступности жилья в регионах. Рейтинг формировался по двум основным критериям: время, за которое семья с одним ребенком может накопить средства на покупку двухкомнатной квартиры, и стоимость жилья. В первом случае в качестве индикатора выступает оценочное минимальное количество лет, за которые семья со среднестатистической зарплатой сможет без привлечения заемных средств накопить на квартиру площадью 54 кв. м., откладывая остаток средств после осуществления минимально необходимых трат (прожиточный минимум в регионе).

Орловская область оказалась середняком. Аналитики отвели нашему региону 51-е место. По их подсчетам, среднестатистической орловской семье с ребенком необходимо 6,8 лет для того, чтобы накопить деньги на покупку жилья. Для сравнения: лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Там семья способна накопить на типовую двухкомнатную квартиру чуть меньше, чем за два года. Наихудшие позиции у Дагестана и Кабардино-Балкарии, где срок составляет 16,7 и 16,8 лет соответственно.

Цены на жилье в Орловской области, по мнению экспертов, одни из самых низких в стране. По данному показателю наш регион уверенно вошел в ТОП-10. Согласно представленной аналитике, типовая двухкомнатная квартира на Орловщине стоит 1,7 миллиона рублей. Это на нее семье необходимо копить деньги на протяжении 6,8 лет. Кстати, дешевле, чем у нас, жилья нигде нет. Такой же показатель, 1,7 миллиона рублей за «двушку», зафиксирован в Костромской и Курганской областях.