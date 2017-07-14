Опрос «ОрелГрада»: кого бы вы выбрали главой администрации Орла?

Интересуемся мнением, которое власти не будут учитывать.

14 июля стал известен окончательный список претендентов на пост главы администрации Орла. Заявки на конкурс подали:

— Сергей Волков — бывший глава Мценска, депутат областного совета;

— Николай Злобин — глава Ливен;

— Александр Муромский — исполняющий обязанности главы администрации Орла;

— Юрий Студенников — глава администрации Заводского района Орла;

— Юрий Валуев — заместитель гендиректора «Орелводоканала»;

— Роман Игнатушин — заместитель главы администрации Орла;

— Руслан Перелыгин — депутат областного совета.

Выбирать из семи кандидатур сначала предстоит конкурсной комиссии во главе с мэром Орла Василием Новиковым. Окончательное решение примет Орловский городской Совет народных депутатов.

Мы решили поинтересоваться, кого бы выбрали жители Орла, если бы у них была такая возможность. По традиции опрос проводится в нашей группе в соцсети «ВКонтакте».