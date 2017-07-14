Пенсионный фонд

Опрос «ОрелГрада»: кого бы вы выбрали главой администрации Орла?

14.07.2017 Новости

Интересуемся мнением, которое власти не будут учитывать.

14 июля стал известен окончательный список претендентов на пост главы администрации Орла. Заявки на конкурс подали:

— Сергей Волков — бывший глава Мценска, депутат областного совета;

— Николай Злобин — глава Ливен;

— Александр Муромский — исполняющий обязанности главы администрации Орла;

— Юрий Студенников — глава администрации Заводского района Орла;

— Юрий Валуев — заместитель гендиректора «Орелводоканала»;

— Роман Игнатушин — заместитель главы администрации Орла;

— Руслан Перелыгин — депутат областного совета.

Выбирать из семи кандидатур сначала предстоит конкурсной комиссии во главе с мэром Орла Василием Новиковым. Окончательное решение примет Орловский городской Совет народных депутатов.

Мы решили поинтересоваться, кого бы выбрали жители Орла, если бы у них была такая возможность. По традиции опрос проводится в нашей группе в соцсети «ВКонтакте».


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