Опрос «ОрелГрада»: кого бы вы выбрали главой администрации Орла?

Интересуемся мнением, которое власти не будут учитывать.
14 июля стал известен окончательный список претендентов на пост главы администрации Орла. Заявки на конкурс подали:
— Сергей Волков — бывший глава Мценска, депутат областного совета;
— Николай Злобин — глава Ливен;
— Александр Муромский — исполняющий обязанности главы администрации Орла;
— Юрий Студенников — глава администрации Заводского района Орла;
— Юрий Валуев — заместитель гендиректора «Орелводоканала»;
— Роман Игнатушин — заместитель главы администрации Орла;
— Руслан Перелыгин — депутат областного совета.
Выбирать из семи кандидатур сначала предстоит конкурсной комиссии во главе с мэром Орла Василием Новиковым. Окончательное решение примет Орловский городской Совет народных депутатов.
Мы решили поинтересоваться, кого бы выбрали жители Орла, если бы у них была такая возможность. По традиции опрос проводится в нашей группе в соцсети «ВКонтакте».
Ответить