Руслан Перелыгин хочет стать главой администрации Орла

Депутат подал документы на конкурс.

Депутат Орловского областного Совета народных депутатов Руслан Перелыгин подал документы на конкурс на замещение вакантной должности главы администрации Орла. Об этом «ОрелГраду» стало известно сразу из нескольких источников.

Напомним, что 14 июля — последний день приема заявок на конкурс. В пресс-службе горсовета «ОрелГраду» пояснили, что на момент публикации (16:00) аппарат принял шесть заявок. Все они поступили именно в пятницу — претенденты дождались последнего дня. Кто конкретно подал документы, выяснить пока не удалось.

35-летний Руслан Перелыгин стал депутатом облсовета по итогам выборов 2016 года. В феврале нынешнего года издание «Абирег» включило его в рейтинг «самых обаятельных и привлекательных» представителей деловой элиты Черноземья.