Руслан Перелыгин хочет стать главой администрации Орла

Депутат подал документы на конкурс.
Депутат Орловского областного Совета народных депутатов Руслан Перелыгин подал документы на конкурс на замещение вакантной должности главы администрации Орла. Об этом «ОрелГраду» стало известно сразу из нескольких источников.
Напомним, что 14 июля — последний день приема заявок на конкурс. В пресс-службе горсовета «ОрелГраду» пояснили, что на момент публикации (16:00) аппарат принял шесть заявок. Все они поступили именно в пятницу — претенденты дождались последнего дня. Кто конкретно подал документы, выяснить пока не удалось.
35-летний Руслан Перелыгин стал депутатом облсовета по итогам выборов 2016 года. В феврале нынешнего года издание «Абирег» включило его в рейтинг «самых обаятельных и привлекательных» представителей деловой элиты Черноземья.
Наблюдая за этим перцем могу сказать одно, такого пиарщика без конкретных действий ещё поискать надо!!!! Всё поведение направлено только на одно, ПРОПИАРИТЬСЯ. Боже упаси орёл от него!
Но веник купил
Лучше бы Обаму пригласили, хуже бы не было!
Только не это чудо выбирать! Хотя он и по головам пойдёт, молодой да ранний…
Личность мутная и очень неприятная .Хуже кандидатуры придумать трудно
Ребята, да какая разница, неужели никто не заметил, что НИЧЕГО не меняется кого не посади….а парню надо как-то по жизни расти, рости в нашем обществе можно только влившись в структуру власти, по другому нельзя никак