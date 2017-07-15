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Орловские власти нашли инвестора заводу Danone

15.07.2017 Новости

Там появится сыродельное производство.

Инвестор выкупил завод Danone, который находился на территории Орловской области, сообщил заместитель председателя правительства Орловской области по АПК Дмитрий Бутусов в эфире телеканала «Первый Областной».

— Состоялась сделка. На завод приходит новый инвестор. Это сыродельный завод, в том числе с производством других молочных продуктов. Накануне мы разговаривали с генеральным директором. Инвестор вступает в цикл реконструкции и модернизации. Только изготовление оборудования под новый завод займет восемь месяцев, — сообщил Бутусов.

Чиновник заверил, что с появлением нового производства в Орловской области повысится спрос на сырье. Каждые сутки завод будет перерабатывать до 300 тонн молока.

Напомним, руководство компании Danone приняло решение закрыть производство в Орловской области весной 2017 года. Мнение правительства области при этом не учитывалось.


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Орелград. 2017 год

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