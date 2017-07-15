Орловские власти нашли инвестора заводу Danone

Там появится сыродельное производство.

Инвестор выкупил завод Danone, который находился на территории Орловской области, сообщил заместитель председателя правительства Орловской области по АПК Дмитрий Бутусов в эфире телеканала «Первый Областной».

— Состоялась сделка. На завод приходит новый инвестор. Это сыродельный завод, в том числе с производством других молочных продуктов. Накануне мы разговаривали с генеральным директором. Инвестор вступает в цикл реконструкции и модернизации. Только изготовление оборудования под новый завод займет восемь месяцев, — сообщил Бутусов.

Чиновник заверил, что с появлением нового производства в Орловской области повысится спрос на сырье. Каждые сутки завод будет перерабатывать до 300 тонн молока.

Напомним, руководство компании Danone приняло решение закрыть производство в Орловской области весной 2017 года. Мнение правительства области при этом не учитывалось.