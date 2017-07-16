Мэрию Орла обязали заплатить за проект пешеходного моста

Воронежский «Транспроект» выиграл суд у администрации Орла.

Арбитражный суд Орловской области частично удовлетворил иск ООО «Транспроект» из Воронежа к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства г. Орла» и муниципальному образованию «Город Орел» в лице финансово-экономического управления администрации областного центра. Истец просил о взыскании 1,26 млн рублей, но суд снизил сумму примерно втрое.

Летом 2014 года «Транспроект» и МКУ «УКС г. Орла» заключили муниципальный контракт. Воронежская фирма обязалась разработать проектную документацию по объекту: «Строительство пешеходного мостового перехода через реку Ока в г. Орле в створе ул. Покровская». Цена контракта составила 5 890 747 рублей.

Свои обязательства истец исполнил в полном объеме, что подтверждается полученной без претензий накладной от 24 декабря 2015 года. Заказчику были переданы тома проектной документации, положительные заключения экспертизы и акты выполненных работ. Однако деньги из бюджета не выделили. На момент подачи иска сумма задолженности по муниципальному контракту составляла все те же 5 890 747 рублей.

Лишь после обращения в суд дело сдвинулось с мертвой точки. Власти города перечислили на счет истца 5 035 410 рублей. Остальное пришлось отсуживать. В данном процессе воронежская компания поставила вопрос о выплате неустойки за просрочку платежей. Суд провел собственные расчеты и снизил заявленную в иске сумму до 456 452 рублей. Деньги должно выплатить МКУ «УКС». Но если у предприятия не найдется нужной суммы, то обязанность по уплате долга автоматически перейдет к финансово-экономическому управлению администрации Орла.