4 августа под Орлом откроют памятник военной семье

Работы по благоустройству уже ведутся.

17 июля губернатор Орловской области Вадим Потомский посетил деревню Вязки Орловского района, где идут работы по установке памятника «Военная семья», сообщили в пресс-службе областной администрации.

Монумент в полном виде планируется открыть 4 августа. Рядом с уже установленной стелой участникам Великой Отечественной войны появятся две стелы, посвященные вдовам героев и их невинно убитым детям. Это будет первый в России триединый памятник военной семье.

— На сегодняшний день приведена в порядок близлежащая территория, скошена трава. Завершена покраска ограждения. Уложена плитка. Памятные знаки планируется установить к 1 августа, — рассказали в правительстве.

Напомним, инициатива установить памятник военной семье принадлежит областной организации «Дети войны». Работы ведутся за счет пожертвований, ориентировочная стоимость — 600 тысяч рублей.