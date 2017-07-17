Орловские чиновники объяснили, почему не оборудуют школы пандусами

Облсуд рассмотрел иск прокуратуры к администрации Орловского района.

Чиновники пытались обжаловать решение районного суда, вынесенное в мае этого года. Прокуратура подала несколько исков к администрации «о возложении обязанности создания беспрепятственного доступа в здание образовательного учреждения». В частности, один из них коснулся Лавровской средней школы. Прокуратура требовала обязать чиновников выделить бюджетные средства этому учреждению на оборудование входа пандусом. Райсуд иск удовлетворил, но проигравшая сторона подала апелляционную жалобу.

В суде второй инстанции представители администрации объяснили причины, по которым в школе до сих пор нет пандуса. По их мнению, соответствующий пункт СНиП «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» учитывается при проектировании новых, реконструируемых, подлежащих капремонту и приспосабливаемых зданий и сооружений, каковым Лавровская школа не является.

Кроме того, детей, страдающих расстройством двигательного аппарата, в школе нет. Также в жалобе чиновники указали, что дверные проемы здания не рассчитаны на проезд инвалидной коляски, «в связи с чем установка пандуса не обеспечит доступность маломобильных групп населения к образовательному процессу». Еще один аргумент: администрация района является ненадлежащим ответчиком, поскольку бюджет на трехлетний срок утверждается райсоветом народных депутатов.

Судебная коллегия по гражданским делам отвергла все эти доводы и оставила решение районного суда без изменения.