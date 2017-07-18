В Фонд капремонта Орловской области вернулся прежний руководитель

Ольга Павлова будет исполнять обязанности начальника до конкурса.

Исполняющей обязанности руководителя Регионального Фонда капитального ремонта Орловской области назначена Ольга Павлова, стало известно «ОрелГраду» из собственных источников. Вплоть до конкурса по выбору нового начальника она будет возглавлять организацию. Прежний и.о. руководителя Сергей Касьянов покинул должность.

По определенным данным, заместителем Ольги Павловой станет бывший начальник управления капитального строительства Орла и известный общественный деятель Валерий Курман.

Ольга Павлова возглавляла РФКР с момента его создания до октября 2015 года, когда ее сменил москвич Владислав Масленников, до того работавший замруководителя департамента строительства и ЖКХ областного правительства. Из Фонда капремонта он уволился в марте 2017 года. Его отставке предшествовала жесткая критика как населения, так и властей по поводу выполнения работ на объектах в Орле. В особенности это касалось улицы Ленина.

В последнее время РФКР сотрясают кадровые скандалы — назначенный в мае в Фонд капремонта Артур Саркисов, бывший руководитель скандальной стройкомпании «З21 ВСУ», был уволен спустя два месяца, но об этом узнал из прессы. На сайте он числился как заместитель директора, при этом сам себя объявлял и.о. руководителя.