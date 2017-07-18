В Орле у вокзала продавали контрафактные украшения и часы

Сейчас товары конфискованы.

Сотрудники полиции выявили в Орле факт торговли контрафактной бижутерией и часами, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Продажа осуществлялась на территории торговой точки на улице Привокзальная. Информация об этом поступила стражам порядка от таможенников.

Полицейские провели проверку и изъяли украшения «в виде разнонаправленных букв, сходных до степени смешения с товарным знаком известной фирмы». Товароведческая экспертиза подтвердила, что продаваемое является контрафактом.

Суд оштрафовал торговцев на 5000 рублей и постановил конфисковать товар.