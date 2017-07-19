Известна программа празднования Дня города в Орле

Ее можно назвать традиционной.

Информацию о праздновании 74-й годовщины освобождения города Орла и Орловской области от фашистских захватчиков раскрыл и.о. зампреда правительства по социальной политике Андрей Усиков. По его словам, 4 августа в Вязках откроются памятные знаки «Детям войны» и «Матерям войны». В филармонии состоится концерт солистов. В этот же день будут возложены цветы к стеле «Орел — город воинской славы». В 14 часов в драмтеатре наградят лауреатов конкурса «Лицо города-2017».

5 августа в 11 часов состоятся церемония водружения дубликата флага в честь освобождения города Орла, митинг Памяти, возложение цветов. В Орловском областном центре народного творчества пройдет праздничный концерт. На улице Ленина орловские художники представят тематическую выставку работ «Ты дорог мне, мой край родной», а в Городском парке культуры и отдыха пройдет праздник народных ремесел.

В 17 часов на площади Ленина начнется гала-концерт «Себя не мыслю без Орла». На площадке перед кинотеатром «Победа» с 18.00 часов ансамбль танца «Славица» порадует любителей народного творчества концертной программой «Город, в котором мы живем», а в 19.00 на площади перед культурно-досуговым центром «Металлург» для жителей Северного района состоится Гала-концерт «Город с гордым названием Орёл».

В 19 часов в «Гринне» состоится «Кубок Ивана Грозного» по рукопашному бою. В 22 часа праздничные мероприятия завершатся фейерверками от «стрелки» и от КДЦ «Металлург».