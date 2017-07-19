«Яндекс» уличил орловцев в пристрастии к местным рок-группам

Так гласят результаты масштабного исследования.

Компания «Яндекс» опубликовала интерактивную карту музыкального влияния регионов России по данным сервиса «Яндекс.Музыка». Исследование было сделано, чтобы выяснить, в каких регионах кого больше слушают. От Орловской области в топ-500 русскоязычных артистов попали две рок-группы — «Яйцы Fаберже» и «Plastика».

Согласно статистике, оба коллектива имеют наибольшую популярность именно в домашнем регионе — на Орловщине. Панков, поющих про футбол, также любят в ЦФО и на Северо-Западе. «Plastика» также имеет успех в ближних к Орловской области регионах; активность слушателей замечена в Поволжье и на Дальнем Востоке.

В среднем орловцы включают треки групп «Яйцы Fаберже» и «Plastика» в два и более раза чаще, чем в среднем по стране.