Скончался младенец, пострадавший в аварии с орловской машиной под Курском

Число жертв увеличилось до шести человек.

Ночью в больнице скончался месячный младенец из Орла, пострадавший в автокатастрофе в Курской области вечером 19 июля, сообщило ФАН. Врачи не спасли ребенка, находившегося в крайне тяжелом состоянии. Таким образом, число погибших в аварии выросло до шести человек, пять из которых — дети.

Напомним, ДТП произошло на трассе возле поселка Щетинка Курского района. 24-летний водитель ехал по трассе «Курск-Поныри» на «Пежо» с орловскими номерами в сторону Курска. Установлено, что он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Фольксваген».

В результате ДТП пострадали семь человек — водитель и два пассажира «Фольксвагена», водитель и три пассажира «Пежо». В «Пежо» ехали 10 человек. Как удалось выяснить «ОрелГраду», это были цыгане. Курский водитель забрал их из Орловской области и вез обратно.