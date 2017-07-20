В Орле проложенная ливневка на Раздольной не справляется с водой

Образуются огромные лужи.

Как сообщили в общественной организации «Без Ям Орловщина», жители домов №31 по ул. Маринченко и №76/6 по ул. Раздольной пожаловались на некачественные работы по укладке трубы ливневой канализации. Это привело к тому, что после дождя образуется лужа возле детской площадки и размывается участок дороги по улице Маринченко.

Строительство ливневки в районе новой Раздольной производилось в конце 2016 года. Мэрия выделила на это более 4 миллионов рублей. Подрядчиком выступила компания «Спецстрой».