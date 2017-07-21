На Орловщину возвращаются грозы и сильный ветер

МЧС предупреждает об ухудшении погоды.

22 июля в Орловской области возможны сильные дожди, которые будут сопровождать грозы, град и ветер до 22 метров в секунду, сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на Гидрометцентр. Температура воздуха ночью +12..+17°С, днем +22..+27°С. 23 июля дожди пройдут ночью, но риск шквалистого ветра сохраняется.

МЧС переведено в режим повышенной готовности. Организована работа штаба Главного управления по контролю за прохождением неблагоприятных метеорологических явлений. Как всегда, спасатели предупреждают о вероятности возникновеня происшествий.