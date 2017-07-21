Перелыгин 40 минут отвечал на вопросы комиссии

Конкурс потенциальных сити-менеджеров продолжается.

Депутат облсовета Руслан Перелыгин 40 минут провел в малом зале администрации, где проходит заседание комиссии по замещению должности главы администрации Орла, передает корреспондент «ОрелГрада». Выйдя, Перелыгин поделился впечатлениями от общения с комиссией.

— Я считаю, что достойно ответил, — начал Перелыгин. — Презентацию, которую я готовил, на экране не показали. Я раздал печатную версию. Бударин сказал, что [озвученные вопросы] «берем в работу». Все, что я хотел, я рассказал — приводил опыт Белгородской области, Калуги. Пояснил, что необходимо УМИЗу добавить; видение по муниципальным помещениям, которые пустуют.

Заседание продолжается. Кроме Перелыгина, комиссия оценила заявку Романа Игнатушина. Осталось два претендента — Александр Муромский и Юрий Студенников. Напомним, комиссия закрыла двери от журналистов.