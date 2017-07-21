В Ливнах сохранили бесплатное питание школьников

Администрация города продлила на год меру социальной поддержки.

В райцентре Ливны принято постановление «Об организации питания учащихся общеобразовательных организаций в 2017/2018 учебном году». Согласно ему, механизм не претерпит изменений. Как и в прошлом учебном году, с 1 сентября нормативная стоимость питания составит 40 рублей на одного учащегося. Половину расходов возьмет на себя муниципальная казна, половину – областной бюджет.

«Установить, что питанием обеспечиваются все учащиеся, посещающие общеобразовательную организацию, — отмечено в постановлении. — Компенсация за пропущенные дни не предусмотрена. Нормативная стоимость питания является предельной и используется для планирования общего объема бюджетных ассигнований на организацию питания учащихся общеобразовательных организаций».

Одновременно власти Ливен отменили действие аналогичного постановления, принятого год назад. Питание школьников в Орловской области является дополнительной мерой социальной поддержки, которая устанавливается не региональным законом, а актами органов местного самоуправления. Ее предоставление всецело зависит от возможностей местной казны и воли местных властей. Поэтому мера соцподдержки устанавливается отдельно на каждый учебный год.

Напомним, что в Орле мэрии пришлось взять в кредит 60 миллионов рублей под залог земли, чтобы сохранить стопроцентное бесплатное питание школьников.