В Орле из-за аварии на 2-й Курской отключили воду

Ее не будет до вечера.

Как сообщили «ОрелГраду» в МПП ВКХ «Орелводоканал», авария на 2-й Курской в районе домов №32 и №34 произошла на их магистрали, а не на участке тепловиков. В настоящий момент специалисты работают над устранением последствий. Из-за этого в окрестных домах отключили водоснабжение и восстановить его обещают к 19-20 часам 21 июля.

Напомним, в июне «Квадра» проводила аварийные ремонтные работы на участке теплотрассы неподалеку от места аварии. Впрочем, нынешнее повреждение не имеет к тепловикам никакого отношения.