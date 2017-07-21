Пенсионный фонд

В Орле из-за аварии на 2-й Курской отключили воду

21.07.2017 Новости

Ее не будет до вечера.

Как сообщили «ОрелГраду» в МПП ВКХ «Орелводоканал», авария на 2-й Курской в районе домов №32 и №34 произошла на их магистрали, а не на участке тепловиков. В настоящий момент специалисты работают над устранением последствий. Из-за этого в окрестных домах отключили водоснабжение и восстановить его обещают к 19-20 часам 21 июля.

Напомним, в июне «Квадра» проводила аварийные ремонтные работы на участке теплотрассы неподалеку от места аварии. Впрочем, нынешнее повреждение не имеет к тепловикам никакого отношения.


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