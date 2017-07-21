В Орле пивная устроила «гражданскую войну» с жителями дома

История с питейным заведением на бульваре Молодежи получила необычное продолжение.

Между жителями дома на бульваре Молодежи и владельцами пивной, расположенной на первом этаже, идет «гражданская война», уверен депутат горсовета Иван Дынкович. 20 июля он в очередной раз отправился туда защищать интересы жителей. Напомним, народные избранники уже посещали данное заведение, но не с целью отдыха, а с целью проверить соблюдение закона о частичном запрете торговли спиртного ночью.

— Спустя пару месяцев это уже не закусочная, как нам в прошлый раз удалось доказать, а официально — бар с режимом работы с 10 до 24, — сообщил Дынкович. — Владельцы соорудили ещё один дверной проём в стене, и на втором этаже пошли трещины от такой перепланировки. Я направил обращение в жилинспекцию. Жильцы написали в прокуратуру.

По словам депутата, ситуация зашла в тупик — собственника помещения не могут найти. В понедельник планируется встреча с заместителем губернатора, на которой обсудят сложившуюся ситуацию.