В Орле появятся восемь автоматов по продаже молока

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В Орле будет установлено восемь автоматов по продаже молока, сообщили в администрации города. Аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории областного центра пройдет 21 августа.
Автоматы по продаже молока расположатся по следующим адресам:
- ул. Черкасская, в районе дома №72;
- ул. Советская, в районе дома №41;
- ул. Приборостроительная, в районе дома №44;
- ул. Металлургов, в районе дома № 36а;
- ул. Латышских стрелков, в районе дома №1;
- ул. 3-я Курская, в районе дома №5;
- ул. 2-я Курская, в районе дома №52;
- ул. Космонавтов, в районе дома №5.
Их площадь составит 6 кв.м. Победитель получит право реализовывать продукцию по указанным адресам до 31 декабря 2019 года.
Напомним, впервые о намерениях установить в Орле автоматы по продаже молока стало известно в мае 2017 года.
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