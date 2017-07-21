Пенсионный фонд

В Орле появятся восемь автоматов по продаже молока

21.07.2017 Новости

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В Орле будет установлено восемь автоматов по продаже молока, сообщили в администрации города. Аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории областного центра пройдет 21 августа.

Автоматы по продаже молока расположатся по следующим адресам:

  • ул. Черкасская, в районе дома №72;
  • ул. Советская, в районе дома №41;
  • ул. Приборостроительная, в районе дома №44;
  • ул. Металлургов, в районе дома № 36а;
  • ул. Латышских стрелков, в районе дома №1;
  • ул. 3-я Курская, в районе дома №5;
  • ул. 2-я Курская, в районе дома №52;
  • ул. Космонавтов, в районе дома №5.

Их площадь составит 6 кв.м. Победитель получит право реализовывать продукцию по указанным адресам до 31 декабря 2019 года.

Напомним, впервые о намерениях установить в Орле автоматы по продаже молока стало известно в мае 2017 года.


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Орелград. 2017 год

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