В Орле суд оставил под стражей датского проповедника

Еще 4 месяца он проведет за решеткой.

Как сообщили в Советском районном суде Орла, продлен срок содержания под стражей гражданину Дании Деннису Кристенсену, члену запрещенной религиозной организаации «Свидетели Иеговы «Орел». Напомним, он подозревается в организации экстремистской деятельности.

Деннис Кристенсен был задержан 25 мая во время совместного чтения Библии, у ряда членов организации проведены обыски. Напомним, что орловский суд признал местную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской в 2016 году. А 20 апреля текущего года Верховный суд по инициативе Минюста принял аналогичное решение в отношении «Свидетелей Иеговы» в целом и запретил их деятельность на территории России. Кстати, арест члена этой организации в Орле стал первым подобным в нашей стране.

Отмечается, что постановление может быть обжаловано в облсуде. Но первая апелляция ни к чему не привела: суд посчитал, что Кристенсен может «использовать предоставленную ему свободу вопреки интересам следствия и суда, воспрепятствовать производству по уголовному делу либо скрыться».